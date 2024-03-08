微软“办公新时代”活动前瞻，主打 AI：新画图应用、提高游戏帧率等

IT之家 3 月 8 日消息，微软已敲定北京时间 3 月 22 日凌晨 1 点举办线上新品发布会，主题为“办公新时代”，预估主要内容是 Copilot、Windows 和 Surface，利用 AI 提高用户生产力。

根据 Windows Latest 报道，微软将会在本次发布会上推出新版 Windows 11 画图应用，通过调用 NPU 资源实现各种 AI 功能，此外还会引入其它 AI 功能。

NPU，即神经网络处理单元 (Neural Processing Unit)，是一种专用的硬件组件，常配备于新的 Windows 11 电脑上，用于直接在设备上处理 AI 和机器学习任务。相比于依靠云端或通用 CPU，NPU 可以直接在设备上执行 AI 任务，提升处理效率。

画图 LiveCanvas 功能

Windows 11 新版画图应用将内嵌一些图像编辑和渲染工具，通过调用 NPU 资源原生完成编辑任务。

IT之家此前报道，微软画图可能正在整合需要 NPU 功能的 AI 特性，例如利用 AI 算法直接在设备上进行高级图像编辑工具或实时效果。

AI Explorer

“AI Explorer” 是将 AI PC 与非 AI PC 区分开来的重磅 AI 体验，其被描述为“高级 Copilot”，并内置历史记录 / 时间线功能，可以将用户在电脑上做的所有事情转换为可使用自然语言搜索的时刻，可以在任何应用中工作，允许用户搜索之前打开的对话、文档、网页和图像。

例如，用户可以输入“帮我找到 Jenna 推荐的那家餐厅列表”，Windows 就能够调出用户与 Jenna 讨论那些餐厅时的确切对话。即使是模糊的提示词，例如“帮我找到有关恐龙的东西”，Windows 也将提取用户之前在计算机上打开过的所有与恐龙相关的单词、短语、图像和主题。

“AI Explorer”应用还可以理解上下文，帮助用户启动项目或工作流程，甚至可以根据当前屏幕上的内容给出任务建议。例如，如果用户正在应用中查看图像，AI Explorer 将自动显示一个“编辑图像”按钮，允许用户键入诸如“使用照片应用移除此图像的背景”之类的指令。

AI upscaling，提高游戏帧率和视觉体验

微软表示在推进该预览版过程中，不仅和英特尔紧密合作，而且还和三星深度交流，帮助提升使用 DirectML 的人工智能应用程序的性能。

微软表示，在 DirectML 支持 NPU 后，开发者可以通过跨平台推理引擎“ONNX Runtime”等 API，使用芯片内置的 NPU 运行 AI 模型，从而改善模型运行效能。

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