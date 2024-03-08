《龙珠》漫画家鸟山明因病去世，年仅 68 岁

IT之家 3 月 8 日消息，《龙珠》官方今日发布讣告，以创作漫画《龙珠》而闻名世界的漫画家鸟山明，于 3 月 1 日因急性硬膜下血肿去世，年仅 68 岁。

官方表示：“我们深感遗憾的是，他仍有几部作品正在创作中，并充满热情。而且，他还有很多事情要实现，却只能给这个世界留下漫画和艺术作品。感谢世界各地很多人的支持，他的创作活动已经持续了 45 年多，希望鸟山明独特的创作世界能够长久地受到大家的喜爱。”

官方还称：“我们向您通报这个悲伤的消息，并感谢您在他一生中的善意。葬礼是在他的家人和极少数亲属中举行的，谨遵他寻求安宁的愿望，谨通知您，我们不接受鲜花、吊唁礼品、探望、贡品等。同时，请您不要对他的家人进行采访。未来纪念聚会的计划尚未确定，一旦确定，我们将通知您，对您一如既往的理解和支持深表感谢。”

IT之家注：鸟山明（1955 年 4 月 5 日 —2024 年 3 月 1 日），日本漫画家，爱知县名古屋市出身。代表作有《龙珠》、《阿拉蕾》等，亦为《勇者斗恶龙》、《Tobal No.1》、《时空之轮》、《蓝龙》等著名游戏担当角色设定。其最著名的作品《龙珠》风靡全球历久不衰，历经数十年人气仍然居高不下。

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