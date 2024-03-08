极狐阿尔法 T5 车型限时优惠 2.5 万元，售价 13.08 万元起

IT之家 3 月 8 日消息，据极狐官方透露，阿尔法 T5 车型开启限时优惠 2.5 万元活动，售价 13.08 万元起。不过，活动截止日期暂未公布。

阿尔法 T5 定位纯电中型 SUV，共推出 4 款车型，提供 520 公里和 660 公里两种纯电续航版本，官方指导价 15.58-19.98 万元，优惠后售价为 13.08 万-17.48 万元。

全新阿尔法 T5 于 2023 年 12 月上市，长宽高分别为 4690/1936/1650mm，轴距为 2845mm。该车风阻系数为 0.245，同时还有悬浮式车顶、隐藏式门把手、熏黑轮辋、红色刹车卡钳等。

座舱方面，阿尔法 T5 配备了 HUD 抬头显示、15.6 英寸悬浮式中控屏，搭载了高通骁龙 8155 芯片，并在中控屏左侧设定了专门用来显示车辆信息的区域。此外，该车还配备车顶内部毫米波雷达（IT之家注：检测车内后排生命体征）、四分区智能语音交互、亿连投屏、256 色氛围灯、全景天幕、前排一体式运动座椅等。

动力方面，阿尔法 T5 可选 185kW / 200kW 单电机以及磷酸铁锂 / 三元锂电池版本，续航里程为 520km 或 660km。同时，该车还支持 800V 高压超充，充电 10 分钟补能 260km，官方零百加速为 7.5s。

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