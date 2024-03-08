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世嘉香草社 RPG 游戏《圣兽之王》今日正式上线，发售宣传片同步公开

2024/3/8 11:34:22 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 8 日消息，《圣兽之王》是一款由 Atlus 与香草社共同开发，世嘉发行的策略模拟 RPG 游戏，今日正式发售，登陆 PS4、PS5、Xbox Series X|S、以及任天堂 Switch 平台。

本作港区定价为 448 港币（IT之家备注：当前约 412 元人民币），玩家能够下载试玩版，试玩游戏序章约 5 个小时的内容，存档可以在正式版中继承

官方还提供了《圣兽之王》莫纳克限定版，包括游戏本体（实体版）、豪华特别礼盒套装、16-bit 版音乐原声集、艺术设定集、原创卡牌桌游等。

游戏官方介绍：

解放你的王国，夺回你的命运。

 ATLUS x Vanillaware 出自 《Odin's Sphere》和《十三机兵防卫圈》的主创之手，呈现了战术奇幻 RPG 。与命运抗争，踏上皇家冒险之旅，与值得信赖的盟友一起重新夺回统治地位。

Unicorn Overlord 将永恒的战术角色扮演游戏类型与世界探索和创新的战斗系统相结合，以标志性的风格提供独特的史诗奇幻体验。

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关键词：世嘉圣兽之王

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