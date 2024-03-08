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149 元带 RGB 摇杆，小鸡“启明星”系列新品手柄 3 月 13 日开售

2024/3/8 11:38:52 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 8 日消息，盖世小鸡官方近日对小鸡“启明星”系列新品做了进一步披露，公布了其具体外观、配色及售价。

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根据官方放出的物料图，我们可以看到：此次新品手柄正面配备四颗小灯，X 和 Y 键位置也与 Xbox 手柄相反，可见此次新品手柄采用了 NS 布局，并非此前预测的 Xbox 布局。

此外，物料图和演示视频中也展示了手柄的两种配色，官方将这两种配色命名为“复古白”和“赛博蓝”，其中赛博蓝配色采用了透明材质

在演示视频中，通过“赛博蓝”手柄的透明外壳可以观察到手柄的内部设计，可以看到，该款手柄配备了振动模块，官方随后也在评论区中证实了这一点。另外，还有网友在评论区询问是否支持一键唤醒 Switch 功能，官方也对此也做出了肯定的回答，表示“这不是 ns 手柄必备吗？”

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小鸡官方公布了此次“启明星”系列新品的售价，首发价格为 149 元。同时，官方还表示将在产品发售日前，每天公布一个产品卖点配置。

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IT之家此前报道，小鸡“启明星”系列新品手柄在摇杆的设计部分采用了 RGB 光环设计，能够自定义 RGB 灯光颜色，新品也将采取现货发售的形式进行售卖。

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关键词：启明星小鸡手柄

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