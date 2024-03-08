工信部部长金壮龙：准备试点开放互联网数据中心

IT之家 3 月 8 日消息，工信部部长金壮龙 3 月 8 日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，推进新型工业化要进一步深化改革、扩大开放。今年将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。

他表示，今年的重点工作主要有四项：

一是全面保持回升向好态势，深入实施十大行业稳增长工作方案。

二是全力推进制造业、重点产业链高质量行动计划，发挥联组企业，发挥产业链供应链韧性和竞争力。

三是加快推进以先进制造业为骨干的现代化产业体系。推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。打造一批具有国际影响力的中国制造品牌，比如国产大飞机、燃气轮机、大邮轮等，都是这几年经过重大攻关突破的。还要创建国家制造业创新中心，发展高科技，实现产业化，快速形成新质生产力，培育壮大先进制造业集群。

四是着力推进产业科技创新能力，发挥企业在创新中的主体作用。首先要推进科技创新与产业创新深度融合，另一个要推进信息化与工业化深度融合，包括超前建设 5G 算力等信息设施，促进制造业向数字化、网络化、智能化发展等。

他还表示要推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。

图源 Pixabay

IT之家注：互联网数据中心（Internet Data Center，简称 IDC）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台。

国家关于 IDC 的“十二五”计划 (2011-2015 年) 至“十四五”计划 (2021-2025 年) 过程中，逐渐将 IDC 相关行业列入发展重点任务中，并逐渐往节能、一体化的方向发展，从各方面做好碳达峰、碳中和工作。

自 2015 年以来，国务院、工信部、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、指导和规范 IDC (互联网数据中心) 的发展政策，涉及新型数据中心建设布局优化行动、网络质量升级行动、算力提升赋能行动、绿色低碳发展行动等内容。

“十四五”时期，我国还启动了“东数西算”工程，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，推进数据中心一体化建设。

国家工业互联网大数据中心是基于工业互联网体系建立的数据搜集、汇聚、存储、处理、展示、交易平台，整合汇聚工业互联网标识、网络、平台、安全和其他相关数据资源，构建完善的工业互联网大数据获取、共享和使用机制，有效提升我国工业互联网大数据资源的管理、服务和安全水平，充分挖掘工业互联网大数据的基础资源作用和创新引擎作用，加快推进工业互联网创新发展，助力制造业转型升级，显著提升数据驱动的政府治理能力和数据赋能实体经济的能力。

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