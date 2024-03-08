《命令与征服：最终合集》登陆 Steam 平台：含“红色警戒”等 17 部作品，国区售价 78 元

IT之家 3 月 8 日消息，近日，EA 在 Steam 平台推出了《命令与征服：最终合集》，包含红色警戒、泰伯利亚战争在内的 10 个游戏本体和 7 个深度资料片，国区售价 156 元，5 折优惠后 78 元。

《命令与征服：最终合集》包括：

IT之家附官方介绍：

准备好体验终极实时战略游戏了吗？收集资源，建造基地，创建世界上最强大的军队，再与敌人在全面战争中殊死搏斗。在经典原作系列中，化身全球防御组织或 Nod 兄弟会的一员，争夺稀有泰伯利亚矿。在《红色警戒》中进入平行宇宙，挑战红色威胁，随后步入不久的将来，进入《将军》中的战场，目睹中美两国与志在征服世界的全球解放军之间的对抗。无论你怎么玩，都能尽情享受《命令与征服》系列的即时战略游戏，包括 10 个游戏本体和 7 个深度资料片。