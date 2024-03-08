《命令与征服：最终合集》登陆 Steam 平台：含“红色警戒”等 17 部作品，国区售价 78 元

IT之家 3 月 8 日消息，近日，EA 在 Steam 平台推出了《命令与征服：最终合集》，包含红色警戒、泰伯利亚战争在内的 10 个游戏本体和 7 个深度资料片，国区售价 156 元，5 折优惠后 78 元。
《命令与征服：最终合集》包括：
《命令与征服》
《命令与征服：秘密行动》
《命令与征服：红色警戒》
《命令与征服：红色警戒：反击战》
《命令与征服：红色警戒：灾后》
《命令与征服：泰伯利亚之阳》
《命令与征服：泰伯利亚之阳和火风暴》
《命令与征服：红色警戒 2》
《命令与征服：红色警戒 2 及尤里的复仇》
《命令与征服：变节者》
《命令与征服：将军》
《命令与征服：将军零点》
《命令与征服 3：泰伯利亚战争》
《命令与征服 3：泰伯利亚战争：凯恩之怒》
《命令与征服：红色警戒 3》
《命令与征服：红色警戒 3》起义
《命令与征服 4：泰伯利亚暮光》
IT之家附官方介绍：
准备好体验终极实时战略游戏了吗？收集资源，建造基地，创建世界上最强大的军队，再与敌人在全面战争中殊死搏斗。在经典原作系列中，化身全球防御组织或 Nod 兄弟会的一员，争夺稀有泰伯利亚矿。在《红色警戒》中进入平行宇宙，挑战红色威胁，随后步入不久的将来，进入《将军》中的战场，目睹中美两国与志在征服世界的全球解放军之间的对抗。无论你怎么玩，都能尽情享受《命令与征服》系列的即时战略游戏，包括 10 个游戏本体和 7 个深度资料片。
游戏特色：
参与激烈刺激、战略为上的战斗。充分利用每一步，指挥士兵、车辆和飞行器穿越满是敌人、陷阱和关键资源的广阔地图。调动个别士兵，选择小组，或向全体盟友发出统一攻击指令，努力击败敌人。
收集、创建、征服。在战场取得成功不仅需要精明的战略。一边努力收集建设新基地、部队和武器所需的资源，一边为控制权而战，阻止敌人的侵袭。
命令与征服一切。畅玩丰富多彩的《命令与征服》系列游戏，以双方视角体验每一场战争！在跨足二十年的游戏中，重新揭开史诗般的冲突。通过《命令与征服》系列唯一的第一人称射击游戏《命令与征服：变节者》，以第一人称视角欣赏该游戏的世界，或从一开始游玩，体验狂乱的战斗、沉浸式战略和诙谐幽默的对话，一睹一代策略战争游戏的开山作的风采。
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