2023 年美国网络犯罪造成 125 亿美元损失刷新纪录，同比增长 22%

IT之家 3 月 8 日消息，联邦调查局（FBI）旗下互联网犯罪投诉中心（IC3）近日发布了《2023 年互联网犯罪报告》，称 2023 年各种互联网犯罪共计造成 125 亿美元（IT之家备注：当前约 900 亿元人民币）损失，同比增长 22%，并刷新了纪录。

2023 年美国累计收到 88 万件网络犯罪相关案件报告，比上一年增加了 10%。其中 60 岁以上人群是重灾区，主要针对老年人的技术 / 客户支持和冒充政府诈骗造成的损失超过 13 亿美元，表明老年人在网络犯罪面前抵抗力很弱。

2023 年，增加的犯罪类型是技术支持诈骗和敲诈勒索，而网络钓鱼、个人数据泄露和不支付 / 不交付诈骗则略有减少。

IC3 的《2023 年互联网犯罪报告》重点介绍了去年在美国造成最大经济损失的四种网络犯罪：商业电子邮件泄密 (BEC)、投资欺诈、勒索软件以及技术 / 客户支持和冒充政府诈骗。

2023 年，BEC 诈骗导致 21489 起投诉，损失超过 29 亿美元，该机构观察到欺诈者利用加密货币平台快速转移资金的趋势。

去年，投资欺诈增加了 38%，造成的确认损失达 45.7 亿美元。这主要是由于加密货币诈骗损失增加了 53%，达到 39.4 亿美元。

联邦调查局去年记录了 2,825 起与勒索软件有关的投诉，影响了包括医疗保健、制造、政府和 IT 等关键基础设施部门。据估计，损失总额超过 5960 万美元。

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