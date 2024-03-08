蔚来全域领航辅助 NOP + 开启门店体验，全国 49 个城市可参与

IT之家 3 月 8 日消息，蔚来汽车今日宣布，全域领航辅助 NOP + 正式开启门店体验，并公布了 49 座城市的具体门店信息。

官方表示，蔚来全域领航辅助 NOP + 现已覆盖中国大陆 99% 的地级市和县级市，总数达到 726 城。相较 2 月，本次智能驾驶汇路成网新增 120 个城市。城市实现汇路成网，道路验证里程超 100 万公里。

据IT之家此前报道，在 Banyan 2.3.0 版本中，蔚来增强领航辅助 NOP + 正式更名为“全域领航辅助 NOP+”，并为用户提供覆盖高速、城区和换电场景的全域领航体验。

据介绍，NOP + 将支持车辆在城区道路上依据设定的导航路线，自主完成如路口通行、导航变道、超车变道、绕行车辆等驾驶任务，并具备面对施工区域、异形障碍物等场景的安全避让能力，提供连通地面道路与城市快速路、高速公路的点到点辅助驾驶体验。

蔚来此前表示，计划在二季度实现全域 NOP + 城区区域领航辅助功能向全量 Banyan 智能系统用户开放，这也将是全国最大用户规模的智能驾驶升级推送。

IT之家附 NOP + 体验门店：

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