江淮钇为 3 车型将推出 330km 版本，消息称 4 月初上市

IT之家 3 月 8 日消息，江淮将推出 330km 续航的钇为 3 新车型，有望采用“爱琴海版”或“爱琴版”进行命名。懂车帝表示这款新车将于 4 月初上市，敬请期待。

IT之家查询发现，钇为 3 目前在售车型拥有 405km 和 505km 两种 CLTC 续航可选，指导价区间在 8.49 万至 11.99 万元。随着续航里程降低，这款 330 公里续航的纯电微型车有可能会进一步降价。

江淮钇为是江汽集团对旗下新能源乘用车板块“混改”后成立的全新品牌。这款纯电小车长宽高分别为 4025/1770/1560mm，轴距为 2620mm。

外观方面，钇为 3 前脸配备天使之眼大灯，内含 137 颗 LED 灯珠 + 24 颗柱形灯条，还有独特的“圆耳”后视镜、铝合金花瓣轮毂、隐藏式门把手、快 / 慢一体的集成式充电孔等。

此外，钇为 3 采用全尺寸座舱，主驾座椅电动 6 向调节，配备两幅式方向盘、15.6 英寸中控大屏、车载冰箱，内饰整体大量运用泡泡元素和撞色、拼色设计；主副驾驶位配备超大尺寸的化妆镜，自带环绕式 LED 柔光灯。

动力方面，该车搭载最大功率 70kW 和 100kW 两种规格的电机，共有 405km 和 505km 两种续航版本，官方之前表示未来还将推出 600km 续航车型。

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