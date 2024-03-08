消息称 Respawn 正在开发《泰坦陨落》世界观新游戏，并非《泰坦陨落 3》

IT之家 3 月 8 日消息，Jeff Grubb 近日在 Giant Bomb 游戏播客中爆料，Respawn 工作室不会制作《泰坦陨落 3》，而正在开发一款《泰坦陨落》宇宙下的新游戏。

EA 上周披露了一项裁员计划，影响约 670 名员工，取消了一些重要项目，对开发资源进行重新分配。Respawn 的“《星球大战》FPS 动作游戏”项目已经被取消，开发人员将转向“自有品牌的新项目”。

Jeff Grubb 在播客中讨论了 EA 近期的调整，并表示，EA 去年取消的《Titanfall Legends》项目是一款单人游戏，融合了《Apex 英雄》与《泰坦陨落》的体验。

Jeff Grubb 从消息人士处获悉，Respawn 不会制作《泰坦陨落 3》，但工作室内部一直有一个小团队进行项目的早期原型设计，现在这个项目的开发规模将会扩大。据 Grubb 称，该项目是一款《泰坦陨落》游戏，但是每个跟他讨论的人都在强调这个项目不是《泰坦陨落 3》。

IT之家注意到这并不是新的传闻，在去年 Axios 与 Respawn 娱乐 CEO Zince Zampella 的一篇采访中，我们得知，《泰坦陨落》与《泰坦陨落 2》游戏总监 Steve Fukuda 在领导一个小团队实验全新项目。该项目应是 Grubb 本次爆料的《泰坦陨落》宇宙新作。

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