福特新专利对付不还车贷的人：多次提醒后禁用功能，汽车还能自己开走

IT之家 3 月 8 日消息，福特汽车申请了一项新专利用来对付不还车贷的人。该专利文件于 2021 年 8 月提交给美国专利局，但在今年 2 月 23 日才对外公布。

该专利名称为“收回车辆的系统和方法”。它描述了几种方法，可以惩罚那些多次不还车贷的人。

专利明确表示，该系统可以安装在汽车制造商未来产品线中任何具有数据连接的车辆上，并且能够“禁用车辆的一个或多个组件的功能”，包括从发动机到空调的一切。

对于具有自动或半自动驾驶能力的车辆，该系统可以“将车辆从第一个地点移动到更方便拖车的第二个地点…… 将车辆从车主的住所移走”，或者如果贷款机构认为“执行收回程序的财务可行性”不合理，则车辆可以自行开往垃圾场。

在系统发起正式收回之前，车辆会发出多次还车贷警告。如果用户忽略这些警告，汽车可能会逐渐失去部分功能。第一阶段失去的将是一些无关紧要的功能，例如“巡航控制、自动车窗控制、自动座椅控制和信息娱乐系统的一些组件（收音机、GPS、MP3 播放器等）”；第二阶段，系统将关闭包括“空调系统、遥控钥匙和自动门锁 / 解锁系统”等。此外，每当车主出现在车内时，“持续不断且令人不快的声音”可能会被打开。

如果车主忍受了这一切，但仍不还车贷，系统将禁止打开车门锁。该专利申请指出，“收回系统计算机可能会禁用门锁机构，从而使车辆处于锁定状态并防止人员进入车辆的驾驶室。”对此有一些注意事项，例如仅在周末将车主锁在门外或允许在紧急情况下使用车辆。

IT之家注意到，该专利明确指出，如果有人患有心脏病之类的疾病 —— 文件中多次使用了心脏病发作的情况 —— 那么汽车就可以被解锁。该公司表示，车辆的车载摄像头可以与“神经网络”一起使用，以确定紧急情况是否合法。

当然，这些技术目前还只是专利阶段，福特还没有将这么激进的技术用来实际量产车型中。

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