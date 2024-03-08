2024 款 Moto G Power 5G 手机跑分曝光：天玑 7020+8GB 内存

IT之家 3 月 8 日消息，2024 款 Moto G Power 5G 手机近日现身 GeekBench 跑分库，5.4.3 版本单核成绩 679 分，多核成绩为 2005 分。

根据 GeekBench 跑分库显示的信息，2024 款 Moto G Power 5G 手机配备 8 核处理器，包括 2 个时钟频率为 2.2GHz 的 Cortex A78 核心、6 个时钟频率为 2.0GHz 的 Cortex A55 核心，以及 PowerVR B-Series BXM-8-256 GPU，表明是联发科的天玑 7020 SoC。天玑 7020 SoC 是联发科天玑 930 SoC 的换代产品。

跑分页面还显示该手机配备 8GB 内存，出厂搭载安卓 14 系统。

IT之家此前报道，2024 款 Moto G Power 5G 手机共有“Orchid Tint”粉色和“Outer Space”黑色两种颜色，尺寸为 167.3 x 76.4 x 8.5 毫米，并支持 30W 充电，配备分辨率为 1200*1600 的 FHD+ 屏幕。

2024 款 Moto G Power 5G 手机和前代产品一样，都采用了居中打孔屏，但屏幕比 Moto G Power 5G 的屏幕更大（6.7 英寸对比 6.5 英寸）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。