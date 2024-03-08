一汽大众推出 ID.4 CROZZ 三周年版车型，售价 13.98 万元起

IT之家 3 月 8 日消息，一汽大众日前宣布推出 ID.4 CROZZ 三周年版，限时成交价 13.98 万元起。

相比于普通版车型， ID.4 CROZZ 三周年版标配数字蓝牙钥匙 2.0 版，在 C 柱上增加三周年版专属外观标识，还增加了前部发光 VW 徽标和 IQ.Light LED 高级前大灯选配。

据IT之家了解，2024 款大众 ID.4 CROZZ 于去年 9 月上市，共推出 3 款车型，售价区间为 23.99-29.39 万元。上市初期全系优惠 4.35 万元，优惠后售价区间为 19.64-25.04 万元。该车是基于 MEB 平台打造的一款中型 SUV，是大众在中国市场的重要产品之一。

2024 款大众 ID.4 CROZZ 在外观方面沿用了老款车型的设计，车身尺寸为 4592×1852×1629mm，轴距 2765mm，配备 12 英寸触控屏导航系统、ID.light 智能交互灯语系统等。

动力方面，PURE + 和 PRO 车型搭载最大功率 204 马力的单电机，CLTC 工况续航里程 600km。PRIME 车型搭载双电机，总功率 313 马力，并配备四驱系统，CLTC 工况续航里程 560km。

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