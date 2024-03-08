安耐美推出 REVOLUTION D.F.12 电源：短小 122mm 机身，兼容 ATX 3.1 规范

IT之家 3 月 8 日消息，安耐美今日发布了 REVOLUTION D.F.12 系列金牌全模组电源。该系列电源采用全日系电容，机身长度为 122mm，短于 ATX 规范的 140mm。

该电源支持 ATX 3.1 规范，可承受 235% 瞬时峰值功率，原生搭载能是按 600W 输出的 12V-2x6 接口。

同时，该电源转换效率通过 80 PLUS 金牌认证，并承诺 2% 负载下效率不小于 70%。

REVOLUTION D.F.12 电源搭载 115mm 双滚珠轴承风扇，采用 9 叶大扇面设计，可带来更为强劲的冷却。

安耐美表示该电源搭载升级后的二代逆转弹尘技术，风扇顺转启动前 15 秒高速逆转，同时可在运行中短暂切换至逆转模式。

耐用性方面，D.F.12 通过了 50℃高温测试，可在 5000 米海拔以内使用，并拥有 10 年质保。

REVOLUTION D.F.12 电源目前在电商平台上架了 3 个版本，IT之家整理如下：

DF750 经典黑色版，699 元；

DF850 经典黑色版，799 元；

DF850 典藏白色版，859 元。

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