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谷歌推出 Android 14 QPR3 Beta 2 测试版更新，Pixel 设备侧载刷入有变砖风险

2024/3/8 14:41:13 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 8 日消息，谷歌近日推出了 Android 14 QPR3 更新的 Beta 2 测试版本，支持以下 Pixel 机型：

  • Pixel 5a

  • Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 6a

  • Pixel 7、Pixel 7 Pro、Pixel 7a

  • Pixel 8、Pixel 8 Pro

  • Pixel Fold

  • Pixel Tablet

然而，在通过侧载（sideload）方式手动刷入时，外媒 9to5Google 遇到了手机卡在 Google 标志处无法启动的问题。谷歌目前已经暂停了 OTA 镜像的下载并排查问题，建议开发者测试设备时使用 Android 刷写工具刷写出厂镜像。

谷歌官方说明

▲ 谷歌官方说明

如果手机已经无法启动，外媒提供的恢复方法是重新侧载刷入 QPR3 Beta 1 版本。也可以使用谷歌提供的 Android 刷写工具在线重刷出厂镜像，但该方法需要手机已解锁 Bootloader。

Android 刷写工具

▲ Android 刷写工具

IT之家提醒，在自己的主力手机上刷入测试版本系统存在风险。

Android QPR3 Beta 2 主要更新内容如下：

  • 新增调节亮度时的震动提示 —— 与 Android 15 DP1 一致

  • 新增键盘震动开关 —— 与 Android 15 DP1 一致

  • 新增相机软件扩展功能开关

  • 设置界面微调

  • 问题修复与性能提升

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关键词：PixelAndroid14

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