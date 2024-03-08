Steam 喜加一：宇宙战争模拟游戏《星际小队》免费领取

IT之家 3 月 8 日消息，发行商 Curve Games 宣布，旗下一款宇宙战争模拟名作《星际小队》Steam 限时免费游玩，领取日期截止到 3 月 15 日。

这款游戏于 2020 年 10 月 16 日在 Steam 发行，国区原售价 118 元，目前在 2025 篇用户评测中有 76% 为好评。

IT之家附游戏介绍：

你将扮演联合防卫部的一位船长，拥有自己的太空飞船。你需要招募船员、自定义飞船、探索银河系，并抵御威胁地球的神秘外星生物：影族！你将面临各种严峻挑战，你的船员可能会一去不复返，你也不得不承担危险重重的任务，但你最终将成长为银河系的传奇！



穿越星河，通过侦察、悬赏、夺回资源和新加入的外派小队任务等军事手段消灭人类面临的威胁。从船长到通信员，将你的船员们训练成一支精英之师，轻松应对战斗机突袭、敌军侵入飞船等惊心动魄、随时可能丧命的状况，可能还要同时兼顾修复飞船系统和扑灭突如其来的船舱起火等任务！此外，你还可以用各种强化武器、装甲、引擎以及其他道具（比如特别风格的自定义涂装！）来自定义和升级你的太空船。