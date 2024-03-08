职业摔跤游戏《WWE 2K24》现已发售，Steam 国区 199 元起

IT之家 3 月 8 日消息，由 Visual Concept 开发制作的 WWE 职业摔跤游戏系列最新作品《WWE 2K24》现已在 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One 以及 PC 平台发售。

《WWE 2K24》Steam 分为三个版本，国区标准版 199 元，豪华版 329 元，40 周年纪念版 395 元。截至IT之家发稿，这款游戏在 Steam 已经有 16 条评价，目前看起来褒贬不一。

本作收录了 WWE 全明星阵容，包含“冷石”史蒂夫・奥斯丁（Stone Cold Steve Austin）、送葬者（The Undertaker）、巨人安德烈（The Giant）、“美国梦魇” Cody Rhodes、John Cena 等，玩家可以在游戏中自由使用这些标志性的角色进行对战。

配置需求方面，这款游戏最低要求英特尔酷睿 i5-3550 或 AMD FX 8150 处理器，推荐 i7-4790 / AMD FX 8350，最低 GTX 1060 显卡，推荐 GTX 1070，还需要 8G 以上内存以及 90 GB 硬盘空间。

摔角狂热四十周年

摔角狂热（WrestleMania）是体育娱乐界最盛大的赛事，超级明星将在这里成为 WWE 传奇人物。在 2K Showcase of Immortals 中复刻摔角狂热那些扣人心弦的伟大时刻，重温最令人难忘、最具职业生涯意义的比赛。

标志性的阵容名单

《WWE 2K24》拥有群星荟萃的阵容，其中包括 WWE 的传奇人物，如 '' 冷石 '' 史蒂夫・奥斯丁、送葬者和巨人安德烈，以及 WWE 超级明星，如“美国梦魇” Cody Rhodes、John Cena、Rhea Ripley 和 Roman Reigns，他们极具传奇色彩的出场和标志性的动作都将通过超真实的画面得到展现。

全新比赛类型

从 Guest Referee、Casket、Gauntlet 到 Ambulance 比赛，体验《WWE 2K24》中各种惊艳非凡的比赛类型，还包括支持多个超级明星的 Backstage Brawl 模式。

在 MyRISE 中证明自我

释放你最原始的天赋，成为 MyRISE 中无可争议的冠军，体验两种激动人心的职业生涯和原创故事，记录从男子组和女子组登上 WWE 巨星行列的历程。

组建自己的派系

在 MyFACTION 中集结你最热爱的 WWE 超级明星和传奇人物。获取卡片，组建一个统治派系，参与在线多人竞赛，以及全新的排名快速比赛。此外，还可以在排行榜上攀升的同时，获取令人振奋的升级和最终排名奖励！

掌控 WWE 宇宙

利用经扩展的敌对动作、全新的过场动画以及对双冠军比赛的支持，在《WWE 2K24》的终极沙盒 Universe 模式下创造仇恨、每周赛事和更多乐趣！

在 MyGM 中发号施令

挑战对手总经理，在 MyGM 中争夺冠军地位的同时，监管体育娱乐界的最大品牌和超级明星。探索更多的比赛类型、更多的品牌以及新的总经理。在不同的品牌之间交易超级明星，就合同内容做出执行决策，并增加戏剧性。