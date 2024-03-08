香港金管局将推数字货币项目，微软和蚂蚁数科参与建设

IT之家 3 月 8 日消息，香港金融管理局（金管局）3 月 7 日宣布展开全新的批发层面央行数字货币（wCBDC）项目 Ensemble，以支持香港代币化市场发展。

公告称，新项目旨在开拓创新的金融市场基建，通过 wCBDC 顺畅地进行代币化货币的银行同业结算。项目最初会聚焦代币化存款，也就是由商业银行向公众发行及提供的数字形式商业银行存款。在 wCBDC 的基础上，代币化存款可用于代币化资产交易，为代币化纪元开创优化及创新的机会。

IT之家注意到，Ensemble 项目的重点是金管局今年将推出的 wCBDC「沙盒」，「沙盒」将进一步研究及测试代币化用例，包括代币化现实世界资产的交收（例如绿色债券、自愿减排量、飞机、电动汽车充电站、电子提单及财资管理），更有可能发展成新的金融市场基建，作为交易中代币化现实世界资产与代币化货币之间的桥梁。

为推动制定业内标准及与时并进的策略，金管局将成立由本地及跨国银行、数字资产行业主要参与者、科技公司及 CBDC 专家小组组成的 wCBDC 架构工作小组。据新浪科技报道，知情人士称微软和蚂蚁数科等公司将加入该小组。

Ensemble 项目是金管局促进代币化市场发展一系列措施（包括「数字港币」项目，及与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心合作进行的 mBridge2、Dynamo3 及 Genesis4 项目）的重要部分。项目也建基于金管局于 2023 年与汇丰、恒生银行及蚂蚁集团进行的代币化存款用例实验。金管局将邀请相关国际持份者，包括其他央行及组织参与日后于 wCBDC「沙盒」的实验与研究。

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