山灵推出 ME600 两圈三铁耳机：五单元三分频配置，3 月中旬上市

IT之家 3 月 8 日消息，山灵音响今日正式发布 ME600 耳机，采用五单元三分频配置，316L 不锈钢面板 + 铝镁合金腔体，将于三月中旬正式上市。

山灵 ME600 耳机搭载生物振膜双动圈单元、定制中高频动铁单元与定制极高频动铁单元，实现五单元三分频配置。此外，该耳机还采用了流体仿生设计元素的 316L 不锈钢面板和铝镁合金腔体。

作为参考，IT之家总结目前在售的山灵 ME 系列有线耳机产品如下：

山灵 ME900 —— 两圈六铁、八单元四分频架构、纯钛腔体，现价 6003 元

山灵 ME800 —— 两圈四铁、六单元三分频架构、3D 打印树脂腔体，现价 3567 元

山灵 ME500 Shine —— 单圈双铁、三单元设计、黄铜腔体，现价 1392 元

山灵 ME80 —— 双动圈单元、铝合金腔体，现价 520 元

目前山灵还未正式公布 ME600 耳机的定价，预计其价格居于 ME500 Shine 与 ME800 耳机之间。

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