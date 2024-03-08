消息称 OPPO Watch X 国行版暂定 3 月 22 日发布，定位千元档旗舰 eSIM 表

IT之家 3 月 8 日消息，OPPO Watch X 智能手表于 2 月 29 日在海外发布，国行版迟迟没有亮相。据博主 @数码闲聊站 今日爆料，OPPO Watch X 暂定 3 月 22 日在国内发布，预计为千元档旗舰 eSIM 表。

根据海外公布的信息，OPPO Watch X 采用 1.43 英寸 466 x 466 AMOLED 屏幕，激发亮度 1000 尼特。此外，该手表采用不锈钢材质表圈与氟橡胶表带，提供两种颜色：Platinum Black（铂金黑）与 Mars Brown（火星棕）可选；屏幕使用蓝宝石玻璃材质，宣称防摔能力达 OPPO Watch 4 Pro 的四倍。

该手表采用高通骁龙 W5 Gen 1 与恒玄 BES2700BP 双芯，混合运行 WearOS 与 RtOS 操作系统。OPPO 双擎混动技术全智能模式续航 100 小时，省电模式续航 288 小时。

此外，该产品还配备 2GB 内存 + 32GB 存储，另附 4GB eMMC 供 RtOS 使用；提供 8 通道心率传感器，16 通道血氧传感器；双频（L1 + L5）定位，支持北斗、IP68 等。

该手表于马来西亚市场定价 1399 令吉（IT之家备注：当前约 2140 元人民币），首发价 1299 令吉（当前约 1987 元人民币）。

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