上汽集团 1-2 月零售 73.6 万辆汽车，同比增长 10.8%

IT之家 3 月 8 日消息，上汽集团今日发布产销快报，1-2 月份上汽集团零售 73.6 万辆，同比增长 10.8%。

其中，新能源车零售 15.5 万辆，同比增长 56.5%；海外市场零售 16.5 万辆，同比增长 18.8%；自主品牌在集团整体销量中的占比超过 55%。

今年 1-2 月份，上汽新能源车实现批售 12.5 万辆，零售 15.5 万辆。其中，智己 LS6 今年累计销售 6171 辆；上汽通用五菱 1-2 月份新能源车交付量达 7.6 万辆，同比增长 50%，五菱星光月销破万；上汽大众 1-2 月份新能源车交付量超过 1.6 万辆，同比增长 123.3%；上汽通用 1-2 月份新能源车交付量超过 1 万辆，同比增长 121.2%。

1-2 月份，上汽实现海外批售 12.1 万辆，海外市场零售 16.5 万辆，同比增长 18.8%。其中，上汽 MG 在欧洲市场的单月交付量始终保持在 2 万辆以上。

IT之家查询获悉，上汽集团 2 月份销售新能源车超过 6 万辆，同比增长 30% 以上。

上汽国际副总经理赵爱民曾透露，上汽集团 2024 年海外销量目标是 135 万辆，2025 年目标为 150 万辆。

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