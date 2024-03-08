【IT之家开箱】华硕 a 豆 14 2024 x 橘朵闪光礼盒图赏：当闪亮彩妆遇上高颜 AI 轻薄本

IT之家 3 月 8 日消息，2 月 26 日，华硕与“国民彩妆品牌”橘朵联名，共同推出了 “华硕 a 豆 14 2024 x 橘朵 闪光礼盒”，官方商城限时礼盒预售价 4499 元，首发价 3999 元。

此次联名礼盒中，包含栀子幻白配色的华硕 a 豆 14 2024 和 100W 氮化镓充电器、100W 充电线和收纳包等产品。与之搭配的，还有一枚水晶疗愈刮痧板，以及橘朵旗下爆款彩妆产品：冰茶镜面唇釉、睫毛膏、气垫霜、高光修容综合盘、渐变腮红、眼影盘等。

a 豆 14 2024 采用全新栀子幻白配色，在光线下可以折射出不一样的渐变色彩。

屏幕方面，a 豆 14 2024 配备 1080P 14 英寸防眩光屏幕，支持 DC 调光；性能方面，配备 10 核心 12 线程 13 代酷睿 i5-1335U 处理器，搭载英特尔 Xe 显卡，至高 24GB 内存（支持扩展至高 40GB）。

接口方面，配备 1 个 USB-C 3.2 Gen 1 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 USB-A 2.0 接口，1 个 HDMI 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

系统方面，内置豆叮 AI 助手，可以实现互动聊天、问题解答以及文案写作等 AIGC 互动体验，以及 a 豆电脑管家智能应用，支持一键换机、智能远控等功能。

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