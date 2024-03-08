为 Surface Phone 等设备拆路，微软移动通信有限公司正式注销

IT之家 3 月 8 日消息，国家企业信用信息公示系统显示，“微软移动通信有限公司”经营状态由存续变更为注销。

IT之家从公示系统中注意到，“微软移动通信有限公司（前诺基亚移动通信有限公司）”成立于 1995 年 3 月，距今已有 29 年的历史，法定代表人为本杰明・欧道夫，注册资本约 1.38 亿美元（IT之家备注：当前约 9.94 亿元人民币），经营范围含通信设备、电子产品、手机、计算机软硬件的开发、技术推广、技术支持、技术转让、技术服务等。

股东及出资信息显示，该公司由微软移动（中国）投资有限公司、微软移动有限公司（Microsoft Mobile Oy）分别持股 95.5%、4.5%。

另据IT之家此前报道，前微软 Windows 和设备部门负责人帕诺斯・帕奈（Panos Panay）在离职后，就有传言称微软正在削减“实验性”Surface 硬件的投入，“主要是 Surface Duo、Surface Studio 和 Surface Headphones”，在“可预见的未来”不会推出新产品。

▲ 微软推出的 Surface Duo 系列产品并未推出国行版本

而如今“微软移动通信有限公司” 注销，除了微软“砍刀部”再获“绩效”外，对于普通消费者而言，恐怕我们只能对诺基亚及微软移动的时光以及那些 Surface Phone 的“传奇传言”道一声别了。

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