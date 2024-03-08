官改车型来了：比亚迪方程豹两款豹 5 改装版亮相，突出露营、越野属性

IT之家 3 月 8 日消息，据方程豹汽车官微，在 2024 方程豹深圳国际定制改装车展期间，两款深度定制的豹 5 新车亮相。据介绍，这两款新车由方程豹汽车联手改装厂牌运良越野、ARCANE WARRIOR 深度定制，官方称“打造个性多样的车辆形态及生活方式”。

与 ARCANE WARRIOR 合作定制的改装车更加强调“露营”属性，整车采用黄黑色相间的涂装，拥有颇具个性化的车体拉花，车顶安装了车顶帐篷、侧边天幕，可配合同一品牌的多种露营装备使用。

与运良越野合作定制的改装车更强调“越野”属性。该车配备了越野轮胎、更加硬核的前保险杠及大尺寸车顶行李架，同时还搭载了多个 LED 光源和绞盘。

方程豹豹 5 搭载比亚迪全新混动平台 DMO 及云辇-p 智能车身控制系统，采用 1.5T + 双电机动力，综合最大输出可达 505 kW，峰值扭矩 760N・m，零百加速时间 4.8s，CLTC 纯电续航 125 公里，综合续航最大可达 1200 公里。IT之家附不同版本车型售价：

探索版：28.98 万元

领航版：30.98 万元

云辇旗舰版：35.28 万元

据比亚迪公布的 2 月销量情况，方程豹豹 5 在 2 月取得了 2310 辆的销量，累计销量为 7513 辆。

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