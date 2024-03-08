荣耀 MagicBook Pro 16 正式官宣 3 月 18 日国内发布

IT之家 3 月 8 日消息，3 月 8 日，荣耀终端有限公司 CEO 赵明发文称，荣耀春季旗舰新品发布会正式定档 3 月 18 日。

据了解，此次发布会将带来荣耀 Magic6 至臻版、荣耀 Magic6 RSR | 保时捷设计两款手机新品。同时，荣耀首款 AI PC，荣耀 MagicBook Pro 16 也将正式亮相国内。

在不久前的 MWC 2024 上，荣耀 MagicBook Pro 16 正式发布，凭借其平台级 AI 使能的跨系统互联、跃级性能和智慧应用，带来了协同安卓和 Windows 两大平台的人机交互体验。

据介绍，MagicBook Pro 16 使多个智能终端实现全场景互联互通，并通过平台级 AI，实现意图识别交互，还支持智能图片搜索、智能文档摘要、文本理解、AI 字幕和魔术文本等功能。

在核心配置上，荣耀 MagicBook Pro 16 搭载了英特尔酷睿 Ultra 7 处理器和 RTX 40 独立显卡，通过平台级 AI 技术的赋能，实现了跨设备、跨系统、跨应用的智慧互联体验。同时，借助 OS Turbo 技术的加持，续航能力得到了显著提升。

荣耀 MagicBook Pro 16 也是 Windows 平台首款空间音频笔记本，还搭载了 3K 旗舰屏，3072x1920 分辨率 165Hz 高刷屏，支持 100% DCI-P3 色域、ΔE＜0.5，支持荣耀自研绿洲护眼技术。

荣耀 Magic6 至臻版和荣耀 Magic6 RSR 保时捷设计两款新机也是本次发布会的重点。据了解，荣耀 Magic6 系列新品在影像、玻璃、屏幕等方面将带来进一步的配置升级。

3 月 18 日，荣耀新品发布会，IT之家将带来全程直播及报道，敬请关注。

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