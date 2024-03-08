谷歌 Chrome 浏览器 124 版本允许将任意网站作为应用安装

IT之家 3 月 8 日消息，谷歌 Chrome Canary 版现已更新至 124 版本，部分用户发现 Chrome 浏览器支持将任意网站作为应用程序安装至桌面。

IT之家查询获悉，谷歌曾在 2018 年便宣布逐步淘汰 Windows、macOS 和 Linux 上的所有 Chrome 应用程序，取而代之的是 PWA 应用（Progressive Web Apps，即渐进性网络应用程序），用户可以直接将这些 PWA 应用安装在自己的设备桌面，跟原生应用一样，可以通过单独的窗口打开运行。

目前，YouTube、Reddit 等平台已经在用户的使用页面上显示“作为应用安装 XX”的小窗口，提示用户安装它们的 PWA 应用。例如 YouTube 的入口便展示了“安装 Youtube”的提示。

目前谷歌 Chrome 浏览器正式版仍处于 122 版本，谷歌仅在最新版的 Chrome Canary 124 版本中对该功能进行测试，用户仍需要等待一段时间才能正式体验该功能，如果想尝鲜体验，用户需要安装 Chrome Canary 并启用下面的两个 flags：

chrome://flags/#web-app-universal-install

chrome://flags/#shortcuts-not-apps

▲ 将维基百科作为应用安装

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