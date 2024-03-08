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谷歌 Chrome 浏览器 124 版本允许将任意网站作为应用安装

2024/3/8 16:37:53 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 8 日消息，谷歌 Chrome Canary 版现已更新至 124 版本，部分用户发现 Chrome 浏览器支持将任意网站作为应用程序安装至桌面。

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IT之家查询获悉，谷歌曾在 2018 年便宣布逐步淘汰 Windows、macOS 和 Linux 上的所有 Chrome 应用程序，取而代之的是 PWA 应用（Progressive Web Apps，即渐进性网络应用程序），用户可以直接将这些 PWA 应用安装在自己的设备桌面，跟原生应用一样，可以通过单独的窗口打开运行。

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IT之家

目前，YouTube、Reddit 等平台已经在用户的使用页面上显示“作为应用安装 XX”的小窗口，提示用户安装它们的 PWA 应用。例如 YouTube 的入口便展示了“安装 Youtube”的提示。

目前谷歌 Chrome 浏览器正式版仍处于 122 版本，谷歌仅在最新版的 Chrome Canary 124 版本中对该功能进行测试，用户仍需要等待一段时间才能正式体验该功能，如果想尝鲜体验，用户需要安装 Chrome Canary 并启用下面的两个 flags：

  • chrome://flags/#web-app-universal-install

  • chrome://flags/#shortcuts-not-apps

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关键词：Chrome浏览器PWA

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