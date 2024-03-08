天猫宣布推出 5 亿元以旧换新补贴，支持大件商品送货上门、取旧换新

IT之家 3 月 8 日消息，天猫日前宣布联合商家共同投入 5 亿元加码以旧换新补贴，并扩大商品补贴范围、力度，同时将对以旧换新补贴进行加码。

据介绍，此次活动将支持全国 1800 个区县实现空调、冰箱、洗衣机、电视机等大件商品上门“送新同时取旧”，并扩大以旧换新范围，覆盖到家装家居品类，新增超过 10 万种覆盖商品（IT之家注：此前为家电数码）。

天猫方面称，即日起，整个 3 月天猫上新季期间，在天猫通过“以旧换新”的形式购买苹果、华为、小米、OPPO、vivo 等手机数码、家电等商品时，可享受额外的天猫平台及商家多重补贴，号称“至高优惠数千元”。

天猫还宣布推出以旧换新“预付款秒到账”服务。具体来看，即消费者在线提交评估后就能立即收到部分预付款，以折抵购机款。

据IT之家此前报道，商务部部长王文涛今年 1 月宣布，今年将推动汽车、家电以旧换新，这是今年促消费的重点。

王文涛表示，根据统计数据，我国的汽车和家电市场已经从单纯的增量时代，进入到增量和存量并存的时代。2023 年，我们的汽车保有量是 3.4 亿辆，而冰箱、洗衣机、空调等主要品类的家电保有量超过了 30 亿台，更新换代的需求和潜力很大。

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