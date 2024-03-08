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限时 7.18 万元起，吉利缤越 / 缤瑞 COOL 新增车型“龙腾版”上市

2024/3/8 17:23:22 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 Colorful M富得流油华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 3 月 8 日消息，吉利汽车旗下缤越、缤瑞 COOL 的新增车型“龙腾版”已于今日正式上市，两款新车型新增“苍穹蓝”车身配色，售价进一步下调。IT之家汇总如下：

  • 吉利缤越龙腾版：8.38 万元，限时优惠价（3 月 31 日前，下同）7.18 万元

  • 吉利缤瑞 COOL 龙腾版：9.48 万元，限时优惠价 7.98 万元

两款新车在外观上均延续了在售车型的设计，对前格栅进行了部分调整。车身尺寸方面，缤越龙腾版长宽高分别为 4330/1800/1609mm，轴距为 2600mm；缤瑞 COOL 龙腾版长宽高分别为 4710/1795/1455mm，轴距 2670mm

内饰方面，两款新车同样采用了现款车型的布局，推出了黑灰色系为主、橙色线条点缀的“魅影橙”内饰，头枕下方拥有强调运动属性的“S”字刺绣。两车搭载 7 英寸液晶仪表、12.3 英寸中控屏，内置银河 OS，支持整车 OTA 升级。

动力方面，两款新车均搭载 1.5T 发动机和 7 速湿式双离合变速箱组成的动力系统，1.5T 发动机最大功率 133kW（181Ps），最大扭矩 290N・m

  • 缤越龙腾版：0-100km/h加速时间 7.6s，工信部百公里综合油耗 6.35L。

  • 缤瑞 COOL 龙腾版：0-100km/h加速时间 7.1s，工信部百公里综合油耗 5.9L。

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关键词：吉利汽车吉利缤越吉利缤瑞

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