联发科 2024 年 2 月营收 384.82 亿新台币，同比增长 26.96%

IT之家 3 月 8 日消息，联发科公布 2024 年 2 月营收为 384.82 亿元新台币（IT之家备注：当前约 88.12 亿元人民币），同比增长 26.96%，环比下降 13.52%。

联发科 2024 年 1-2 月的合并营收为 829.78 亿元新台币（当前约 190.02 亿元人民币），同比增长 57.47%。

根据市场研究机构 Canalys 报告，联发科在 2023 年第四季度出货量方面表现强劲，同比增长 21%，成为该季度出货量最多的手机芯片厂商。

联发科目前正在开发下一代天玑旗舰处理器，计划在今年第四季度推出天玑 9400，采用台积电 3 纳米制程。

联发科今年将继续采用 Arm 的 CPU 架构，大核从 Cortex-X4 升级到 Cortex-X5。其他方面，天玑 9400 预计将提供 LPDDR5T 内存支持，因为本地 AI 运算需要更快、更高效的内存。

博主 @数码闲聊站 爆料，联发科天玑 9400 旗舰芯片的性能目标设计达到 Geekbench 6 单核 2700 分（IT之家注：相比天玑 9300 提升 19.3%），多核 9800 分（IT之家注：相比天玑 9300 提升 24.7%）的性能水平。

爆料还称，其 GPU 可能命名为 Immortalis G9xx，目标 GFXBench Aztec Ruins 1440p 帧率达到 110fps，超越前代的 99fps 达 11.1%。

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