谷歌确认 Gemini Nano 本地大模型不会上线 Pixel 8 手机

IT之家 3 月 8 日消息，谷歌官方表示，由于硬件限制，AI 语言大模型 Gemini Nano 不会上线谷歌 Pixel 8 手机，但未来会出现在其他高端设备上。

IT之家获悉，Gemini 的前身是谷歌在 2023 年 2 月发布的聊天机器人 Bard，后者在 2024 年 2 月 8 日更名为 Gemini。谷歌计划将 Gemini 整合进旗下所有产品，并加入 Google One 订阅中。

Gemini Nano 作为谷歌为移动设备推出的 Gemini 大模型版本，能够处理不需要连接外部服务器的本地任务，仅支持谷歌 Pixel 8 Pro 手机。而今天，谷歌公司的相关人员在 YouTube 的一档节目中表示：由于一些硬件限制，Gemini Nano 不会出现在谷歌 Pixel 8 手机上。

IT之家此前报道，谷歌于 2023 年 10 月发布了 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 手机。两款手机均搭载了 Tensor G3 处理器，提供 128GB、256GB 存储规格，整体配置保持相同，但内存规格却有所不同，Pixel 8 仅配备了 8GB 内存，而 Pixel 8 Pro 则配备了 12GB 内存，且提供 512GB 和 1TB 版本。

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