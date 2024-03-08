也有彩电、大沙发，零跑中大型 SUV 新车 C16 外观及内饰谍照曝光

IT之家 3 月 8 日消息，近日，多名博主陆续晒出了零跑旗下中大型 SUV 新车 C16 的谍照。根据爆料消息，新车将是零跑品牌首次使用 800V 架构，定位为大 6 座旗舰 SUV，号称“四叶草 + LEAP 3.0 架构的完全体”。

新车外观覆盖伪装彩膜，车身轮廓依稀可见，看上去非常壮实，车身长度预计也会非常可观。按照定位，零跑 C16 的竞争对手预计为问界 M9、理想 L8/9 等车型。

这次一并得到曝光的还有新车内饰部分。该车第一排仅能看到一块悬浮式中控屏，副驾前方没有配备娱乐屏。来到后排，可以看见新车配备了一块吸顶式翻转屏，屏幕上还有“杜比专区”板块。座椅方面，新车第二排采用独立座椅，还可依稀看见扶手。

据IT之家此前报道，在本月初发布了 C10 等新车之后，零跑汽车高管在媒体采访环节中透露零跑 C16 预计将在今年 4 月举办的北京车展发布，2024 年年中上市并交付。

零跑汽车董事长、创始人、CEO 朱江明曾表示，零跑汽车与比亚迪不是在一个赛道上。零跑认为增程式是更有优势的，低续航的插混，既不经济、体验感也不好，更不用说做智能化，所以，零跑汽车是在向理想学习，向理想 L7 学习。

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