中国移动：全球首条 400G 全光省际骨干网正式商用

IT之家 3 月 8 日消息，中国移动今日在北京召开发布会，宣布由中国移动自主研发的全球首条 400G 全光省际骨干网于今年 3 月正式商用。

此次商用的是连接北京、河北、内蒙古三地的网络。中国移动还表示，年中将全面实现“东数西算”8 大枢纽间高速互联，届时中国移动将成为全球规模最大、覆盖最广的 400G 全光省际骨干网络运营者。

400G 全光省际骨干网是一种长距离光信号传输网络设备，能够连接京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 大“东数西算”国家枢纽集群。

相比上一代干线网络，400G 全光省际骨干网传输带宽将提升 4 倍、网络容量超 30PB（1024*1024G）、枢纽间时延均低于 20ms、关键主用链路时延降幅达 20%、安全能力全面升级、单比特能耗降低 65%、单比特成本下降 20%。

IT之家查询获悉，工信部等六部门去年 10 月联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，强调要加快 400G / 800G 高速光传输网络研发部署。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。