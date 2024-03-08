天玑 9300+ 处理器规格首曝：vivo X100S Pro 手机搭载

IT之家 3 月 8 日消息，vivo V2324HA 手机现身 Geekbench 数据库，首曝天玑 9300+ 处理器规格信息，其超大核频率由天玑 9300 的 3.25GHz 提升至 3.40GHz，其余规格保持不变。

IT之家总结联发科天玑 9300+ 处理器具体规格如下：

CPU：1× 3.4GHz Cortex-X4 + 3× 2.85GHz Cortex-X4 + 4× 2.0GHz Cortex-A720

GPU：Immortalis-G720 MC12 1300 MHz

此外，vivo X100 Pro 手机国行型号为 V2324A，与本次测试的 V2324HA 手机型号接近。

博主 @数码闲聊站 表示 V2324HA 即为 vivo X100S Pro 手机，是 X100 Pro 换芯天玑 9300+ 的版本，将与“灭霸” X100 Ultra 和直屏的 X100S 手机同期发布。

博主 @WHYLAB 表示，天玑 9300+ 处理器“大概 4 月份发布”，而 vivo 新机的发布时间会在 4 月底或 5 月初。

作为参考，vivo X100 Pro 手机首发天玑 9300 处理器，搭载蔡司 APO 认证长焦镜头，内置 5400mAh 蓝海电池，售价 4999 元起。

▲ IT之家 vivo X100 Pro 图赏

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