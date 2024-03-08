水月雨预热新款降噪 TWS 耳机：全频平板单元、3 月 11 日发布

IT之家 3 月 8 日消息，水月雨近日进行预热，将于 3 月 11 日发布新款主动降噪 TWS 真无线蓝牙耳机。

预热信息显示，水月雨认为降噪 TWS 耳机的音质瓶颈并不在无线传输协议，而在于耳机较小的尺寸对功耗的限制，和优先于降噪性能的声学物理调教。

水月雨还表示，全频平板单元分割振动少、频宽更好，但在小尺寸下灵敏度低、一致性差，难以实现降噪功能。

▲ PSB M4U TWM 耳机

目前在售的平板振膜 TWS 耳机有 PSB Speakers 去年 6 月发布的 M4U TWM 耳机。该耳机使用平板振膜与动圈双单元，且不支持 ANC 主动降噪，售价 199 美元（IT之家备注：当前约 1433 元人民币）。

水月雨官方和 @水月水月水 均在评论区暗示，水月雨新品 ANC TWS 耳机解决了以上的问题。

IT之家总结水月雨新品耳机预热信息如下：

支持 ANC 主动降噪

在功耗与声学设计方面，优先音质

采用全频平板单元

3 月 11 日发布

作为参考，水月雨上一款主打音质的旗舰级 TWS 蓝牙耳机 Alice 于 2022 年 11 月发布，搭载 10mm 超线性动圈单元与高通 QCC5151 蓝牙芯片，支持自由切换调音、调整均衡器，不支持 ANC 主动降噪，定价 999 元。

▲ 水月雨 Alice 耳机

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