qdc UC1 Type C 耳机线上市：手机电脑即插即用，售价 580 元

IT之家 3 月 8 日消息，qdc 品牌官宣，qdc UC1 Type C 耳机线已在官网及各平台旗舰店上架。

据官方介绍，qdc UC1 Type C 耳机线使用了 4C 镀银铜混材质，长 1.8 米。接口上使用了 Type C 插头，连接 qdc 耳机后，不需要转接线，手机、Pad、电脑即插即用。

耳机线内置了 USB 音频解码器、DSP 耳机调音技术，支持 192khz、16/24bit 采样率。

qdc UC1 Type C 耳机线使用了话放 ADC，内置低噪音话筒，支持通话、录音、K 歌、游戏、连麦互动等场景使用。耳机线还拥有三段式多功能按键，支持上下按键增减音量，中间按键单击暂停音乐，双击切歌，三击上一首。

IT之家查询到，qdc UC1 Type C 耳机线采用了 qdc 耳机插针，暂不支持 SUPERIOR 的 0.78 插针。该耳机线目前已上架官网及各平台官方旗舰店，官方零售价为 580 元，搭配 qdc 耳机购买，价格优惠至 380 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。