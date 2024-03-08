FreeBSD 获推 13.3 正式版更新：提升 WiFi 驱动稳定性等

IT之家 3 月 8 日消息，FreeBSD 工程团队今天宣布推出 FreeBSD 13.3 正式版，该版本主要更新了组件和驱动程序，同时提升了 WiFi 驱动程序稳定性。

IT之家整理具体更新内容如下，小伙伴们也可以在官网查看更新内容：

LLVM 和 clang 编译器版本更新至 17.0.6 版本

OpenSSH 更新至 9.6p1 版本

Sendmail 更新至 8.18.1 版本

ZFS 更新至 OpenZFS 2.1.14 版本

对本机和基于 LinuxKPI 的 WiFi 驱动程序进行了许多稳定性修复

NFS 服务器现在可以在适当配置的 vnet Jail 中运行

另据IT之家此前报道，FreeBSD 14.0 目前已经发布，FreeBSD 14 是该操作系统项目支持 32 位系统的最后一个大版本，FreeBSD 15 将放弃对 32 位硬件平台的支持，不过 FreeBSD 15 64 位系统将保留对运行 32 位二进制文件的支持。

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