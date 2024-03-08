Mini LED + 4K 144Hz：海信 75E7K 电视京东 4779 元新低 + 6 期免息

海信 75 寸 E7K 系列 Mini LED 电视于 2023 年 9 月份上架开售，官方首发价为 8499 元。
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IT 之家附海信 75E7K 系列电视介绍如下：
这款电视采用了 504 分区背光设计，4K 144Hz 原生高刷，支持 1200 尼特峰值亮度，达到 95% DCI-P3 电影级广色域。
音响方面，这款电视搭载 2.1 声道音响系统，2.1L 大腔体，60W + 功率，支持杜比 + DTS 双解码。
配置方面，这款电视搭载四核 A73 处理器，4GB 内存 + 64GB 存储空间，支持 Wi-Fi 6 双频无线网络。
另外，E7K 电视标配 AI 摄像头，支持手势控制、AI 体感等功能。
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