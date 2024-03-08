北京现代全新索纳塔将于 3 月 26 日上市：预售 15 万元起，第 11 代车型

IT之家 3 月 8 日消息，据懂车帝消息，北京现代全新一代（第 11 代）索纳塔将于 3 月 26 日正式上市。新车作为换代车型，采用了全新的外观和内饰设计语言，已经于 2 月下旬开启预售。官方曾公布了一个稍显模糊的预售价信息：1.5T 车型 15 万元起，2.0T 车型 17 万元起。

IT之家附第 11 代索纳塔配置参数信息如下：

新车采用“星际战舰”设计风格，拥有轿跑式溜背造型和贯穿式“地平线”日间行车灯，长宽高分别为 4945/1860/1445mm，轴距 2875mm，号称“B 级美学新标杆”。

新车车内配备了双 12.3 英寸全景曲面屏，保留部分实体按键和旋钮，采用怀挡设计。该车搭载全新的 Hyundai Smartsense“智心和一”安全系统，提供最高 27 项辅助驾驶功能，支持 OTA 升级、指纹识别、身份识别、座椅记忆等功能，且在中国市场首发数字钥匙。

该车基于现代汽车 CCNC 智能网联架构，支持指纹识别、身份识别、数字钥匙、座椅记忆、OTA 升级、CarPlay 等功能。

此外，N Line 车型还拥有参数化宝石前格栅、N Line 专属运动翻毛皮座椅、竞速导流尾翼、双边四出运动排气、红色卡钳等专属配置。

动力方面，全新索纳塔将搭载 1.5T 和 2.0T 两款涡轮增压四缸发动机，最大功率分别为 125 千瓦和 184 千瓦，全系匹配 8 速手自一体变速箱。

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