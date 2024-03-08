高合汽车直播带货“自救”：推销各种食品，声称收入将用于售后服务

IT之家 3 月 8 日消息，今天下午，高合汽车的官方抖音账号开启了直播带货，工程项目总监杨悦卿为主播之一，并在高合汽车座舱内推销牛排、鸡排、烤肠等各种食品，“顺便”展示了一下车载冰箱。

据界面新闻援引直播数据，高合汽车直播间开播一小时卖出超过 700 单，销售额约 10 万元。杨悦卿表示，直播带货所获得的收入将全部用于一线售后服务，保障车主的权益。

杨悦卿还在直播间向法拉第未来创始人贾跃亭喊话，声称欢迎其回国到起诉法院所在地，将 FF91 和高合 HiPhi X 进行现场拆解对比，并进行直播，“以证明高合汽车的创新能力和诚信”。

IT之家附高合汽车近期相关事件时间线如下：

2 月 18 日：据界面新闻报道，2 月 18 日（也就是龙年春节复工第一天）高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产 6 个月。

2 月 22 日：高合创始人丁磊首次现身上海总部。据高合员工向新浪科技透露，这是停工停产消息后，丁磊本人首次公开露面。丁磊向员工道歉，称自己用老一套的经营策略打不过互联网。他表示，高合汽车翻身的窗口期最多三个月，他会积极争取。

2 月 23 日：高合汽车工程项目总监杨悦卿现身直播间，回应了近期业界关注的部分话题，并承认高合目前在资金链上有些紧张，但高层没有跑路。他还向车主、同事致歉，并恳求各界“再给高合一些时间”。

2 月 25 日：一位资本市场人士在朋友圈分享了一篇关于高合汽车的文章。在这条朋友圈之下，Faraday Future (FF) 创始人贾跃亭评论称其为“行业的耻辱”。

2 月 28 日：据界面新闻报道，从高合和长安知情人士处获悉，高合正在与长安汽车接触，或洽谈收购事宜。另据第一财经报道，网传长安汽车洽购高合汽车 51% 股权，并称已经谈妥，长安出资会带动青岛与沙特资金到位，由此盘活高合汽车。长安汽车董事长朱华荣表示：“在谈，离‘妥’还远。”

2 月 29 日：长安汽车在互动平台表示：近日，长安汽车关注到有关“长安汽车收购高合 51% 股份”“长安将接手高合汽车”等网络信息，以上信息均为不实报道。

3 月 5 日：法拉第未来宣布，FF 及其中国子公司以侵犯商业秘密和不正当竞争为由，向中国广东省深圳市中级人民法院对 FF 前高管、高合及华人运通创始人丁磊提起诉讼。高合汽车发布创始人丁磊的声明称，感到十分震惊和愤怒，从未有任何侵犯乐视和 FF 公司商业秘密、知识产权的行为。“本人及华人运通 / 高合汽车将向法院提起贾跃亭侵犯名誉权的相关诉讼，澄清事实，以正视听。”