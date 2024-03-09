联想控股：预期 2023 年净亏损约 36 亿元-40 亿元，同比转亏

IT之家 3 月 8 日消息，联想控股于 3 月 8 日晚发布“盈利预警”公告：预计 2023 年净亏损 36 亿元至 40 亿元。（IT之家注：2022 年净利润为 11.67 亿元，因此 2023 年同比转亏。）

对于公司业绩预期由盈转亏，联想控股给出了以下理由：

全球经济增速放缓的背景下，公司产业运营板块贡献的利润受市场及行业因素影响同比下降。

公司产业孵化与投资板块的利润和收益受到市场及行业不利因素的影响而同比下降。

联想控股表示：尽管受到不利因素影响，但公司整体财政、业务及经营状况依旧保持稳健。未来公司将继续保持审慎稳健的经营策略，巩固发展业务的韧性，尽量减少外部环境的波动对自身业务造成的影响。

联想控股曾在 2023 年 9 月 21 日发布的中期财务报告中提到，2023 年上半年收入 2012.86 亿元，同比下降 15%；归属于公司权益所有人净利润 6.68 亿元，同比下降 69%。收入和利润出现下滑主要由于联想集团受到 PC 行业周期因素影响。

联想控股旗下包含多个产业公司，除了我们最熟知的联想集团，还包括联泓新科、佳沃集团、卢森堡国际银行等投资。

值得一提的是，联想集团在 2023 年 Q4 营收 1136 亿人民币，同比增长 3%；净利润近 26 亿人民币，盈利能力连续两个季度实现环比改善。然而从目前的公告来看，最后一个季度的回暖依然没能挽救母公司联想控股的利润。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。