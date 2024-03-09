《樱桃小丸子》声优 TARAKO 去世，享年 63 岁

IT之家 3 月 9 日消息，据日媒 Yahoo Japan 报道，3 月 8 日，日本声优 TARAKO 去世，享年 63 岁。她因在《樱桃小丸子》中饰演主角樱桃子 / 小丸子而知名。家属向富士电视台和所属事务所传达了噩耗，并未说明去世的具体原因。

据悉，自 1990 年 1 月 7 日首播以来，TARAKO 为小丸子配音已经有 35 年了，“TARAKO = 小丸子”已经成为日本国民深刻印象。此外，她还曾为《犬夜叉》的云母、《全职猎人》的旋律、《弹丸论破 V3》的黑白熊配过音。

在此之前，《樱桃小丸子》的原作者樱桃子在 2018 年 8 月 15 日因病去世，享年 53 岁。TARAKO 曾在樱桃子老师去世的时候表示：“致已经成为大人的我，无论你身在何处，请继续画画”，“当我到了你那里的时候，我们要用相似的声音聊个不停。”

就在昨日（IT之家注：3 月 8 日），《龙珠》官方发布讣告，以创作漫画《龙珠》而闻名世界的漫画家鸟山明，于 3 月 1 日因急性硬膜下血肿去世，年仅 68 岁。童年记忆中的两位重要人物，近期连续离大家而去。

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