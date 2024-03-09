vivo X100S Pro 手机通过无线电认证，预计搭载天玑 9300+ 处理器

IT之家 3 月 9 日消息，日前，一款型号为“V2324HA”vivo 新机通过了国内无线电认证，与现身 Geekbench 数据库的型号吻合，预计为 vivo X100S Pro，距离发布更近一步。

Geekbench 平台显示，这款新机 CPU 规格为 1× 3.4GHz Cortex-X4 + 3× 2.85GHz Cortex-X4 + 4× 2.0GHz Cortex-A720，GPU 为 Immortalis-G720 MC12 1300 MHz。

博主 @WHYLAB 表示，天玑 9300+ 处理器“大概 4 月份发布”，vivo X100S Pro 预计会和 X100 Ultra 同期发布，时间大概会在 4 月底或 5 月初。

此外，vivo 还有型号分别为“V2343A”、“V2352A”的两款新机也通过了国内无线电认证，预计包含 iQOO Neo 9 系列新机。

博主 @数码闲聊站 此前透露，iQOO 骁龙 8s Gen 3 新机已经备案完毕，主打国产无塑料支架直屏，具体参数为“ 6.78"2800*1260p 1.5K+144Hz”，目前是低亮度 2160Hz PWM 高频调光，50Mp 大底双摄方案不变。

从目前的进度来看，vivo 旗下多款新品预计会在 4 月前后陆续发布，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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