电池变黄金，我国海关查获充电宝夹藏黄金走私案件

IT之家 3 月 9 日消息，据“海关发布”公众号消息，近日，罗湖海关在旅检进境渠道查获一宗旅客利用充电宝夹藏黄金走私案件。

官方透露，一名旅客经罗湖口岸旅检大厅进境时，被海关关员拦截检查。经检查，在当事人裤兜内发现一个正在使用的充电宝，重量存在异常。经进一步查验，发现充电宝内部夹藏黄金 2 块，总重量 231.7 克（IT之家注：根据近日金价约 504 元 / 克计算，价值超 11.6 万元）。

无独有偶，2 月 21 日，拱北海关所属闸口海关在拱北口岸查获一起旅客利用手机改装藏匿黄金进境案，涉案黄金重量达 951.7 克。

检查过程中，关员发现某女子仅携带一个挎包，但神色异常。经检查，发现有 7 台手机重量有异，经对手机进一步拆卸，海关从 7 台手机内部查获用透明胶带固定的黄金，共计 11 块，总重量为 951.7 克。

海关提醒：根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

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