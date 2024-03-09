威联通敦促用户尽快更新，其 NAS 产品存在漏洞：可绕过身份验证等

IT之家 3 月 9 日消息，威联通（QNAP）近日发布公告，表示旗下包括 QTS、QuTS hero、QuTScloud 和 myQNAPcloud 在内的多款 NAS 软件产品存在漏洞，攻击者可利用这些漏洞访问设备。

IT之家附上 3 个漏洞如下：

CVE-2024-21899：不正确的验证机制允许未经授权的用户通过网络（远程）破坏系统的安全性。

CVE-2024-21900：此漏洞可让通过身份验证的用户通过网络在系统上执行任意命令，可能导致未经授权的系统访问或控制。