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威联通敦促用户尽快更新，其 NAS 产品存在漏洞：可绕过身份验证等

2024/3/9 11:57:23 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 3 月 9 日消息，威联通（QNAP）近日发布公告，表示旗下包括 QTS、QuTS hero、QuTScloud 和 myQNAPcloud 在内的多款 NAS 软件产品存在漏洞，攻击者可利用这些漏洞访问设备。

IT之家附上 3 个漏洞如下：

  • CVE-2024-21899：不正确的验证机制允许未经授权的用户通过网络（远程）破坏系统的安全性。

  • CVE-2024-21900：此漏洞可让通过身份验证的用户通过网络在系统上执行任意命令，可能导致未经授权的系统访问或控制。

  • CVE-2024-21901：此漏洞可让通过身份验证的管理员通过网络注入恶意 SQL 代码，从而破坏数据库的完整性并篡改其内容。

这些漏洞影响到 QNAP 的多个操作系统版本，包括 QTS 5.1.x、QTS 4.5.x、QuTS hero h5.1.x、QuTS hero h4.5.x、QuTScloud c5.x 和 myQNAPcloud 1.0.x 服务。

威联通敦促用户尽快升级到以下版本：

  • QTS 5.1.3.2578 Build 20231110 及更高版本

  • QTS 4.5.4.2627 build 20231225 及更高版本

  • QuTS hero h5.1.3.2578 build 20231110 及更高版本

  • QuTS hero h4.5.4.2626 build 20231225 及更高版本

  • QuTScloud c5.1.5.2651 及更高版本

  • myQNAPcloud 1.0.52 (2023/11/24) 及更高版本

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关键词：威联通NAS

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