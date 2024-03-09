马斯克和 Altman 的斗争，终于搞上了法庭

马斯克正试图迫使 OpenAI 坚持其最初的使命「造福人类」。

作者 | 连冉

编辑 | 郑玄

马斯克又跟 OpenAI 杠上了。这次，马斯克不是转发视频说说而已，而是要求 OpenAI 真金白银做出赔偿，索赔内容包括违反合同、违反信托义务和不公平的商业行为，此外，他还要求 OpenAI 恢复开源，继续朝着「造福人类而非盈利」的方向发展。

对此，OpenAI 的回应则是「断然不同意」马斯克所提起的诉讼。

据彭博社援引 OpenAI 内部备忘录报道称，该公司首席战略官 Jason Kwon 反驳了马斯克关于 OpenAI 成为微软「事实上的子公司」的说法，并暗示马斯克的指控可能源于他对未能继续参与公司事务的遗憾；在彭博社获取到的另一份备忘录中，Altman 称马斯克是他的英雄，并表示他想念自己所认识的那个「通过构建更好的技术与他人竞争的人」。

Kwon 在备忘录中指出，该公司的使命是「确保 AGI 造福全人类」，他还表示，OpenAI 是独立的，并直接与微软竞争。此外，Kwon 还提到了公司正在配合政府机构的调查，这可能与去年 11 月公司董事会短暂罢免 CEO Altman 的事件有关。

Altman 则在 X 上翻出 2019 年的一则推文，重评「anytime」并在文字后附一个敬礼的表情符号，暂时「优雅」地回复了马斯克：『看到这么多人反对特斯拉真是令人作呕。应该做一个站在气候和创新这一边的人，而不是一个希望靠看跌期权赚钱的人。

另外，历史证明，和伊隆对赌通常是错误的…… 最好的产品通常会赢。」

图片来源：X

过去一年，马斯克对 OpenAI 的评论日趋尖锐，并在 Sora 发布以后达到一个新高峰。2 月 18 日，在 Sora 发布 3 天后，马斯克在 X 上对 OpenAI 的成就发表了评论，暗示特斯拉在 AI 模拟真实世界方面已经取得了进展，「特斯拉已经能够用精确物理原理制作真实世界视频大约一年了」。他转发了特斯拉自动驾驶总监介绍 AI 模拟驾驶的视频，展示了特斯拉 AI 在生成多角度驾驶场景方面的技术。

但很难说这些批评单纯是因为 OpenAI 从他参与创立时的非营利组织日趋转向一家公司，还是因为其与特斯拉潜在的竞争关系。上述评论后不久，他就在 X 上表示自己曾被授予 OpenAI 股权，但由于不清楚接受这些股份「是否有道德风险」，马斯克选择了拒绝。此后不久，他就将 OpenAI 告上法庭，要求其转变回一家非盈利组织。

01、OpenAI，从造福人类变成微软的闭源子公司？

「OpenAI 已经转变为世界上最大的科技公司 —— 微软，事实上的闭源子公司。」马斯克的律师在周四提交给旧金山法院的一份文件中写道。

据美国法院新闻社 CNS 报道，马斯克周四在旧金山高等法院提起诉讼，称 OpenAI 及其 CEO Altman 违反了公司成立时所达成的一项协议，该协议旨在推动人工智能技术朝着造福人类而非盈利的方向发展。

马斯克向 OpenAI 提出索赔，包括违反合同、违反信托义务和不公平的商业行为，并要求该公司恢复开源。此外，他还要求发布禁令，以阻止 OpenAI、其总裁格雷戈里・布罗克曼（Gregory Brockman）和 CEO 萨姆・奥特曼（Sam Altman）（该案的共同被告）以及微软，从该公司的通用人工智能技术（AGI）中获利。

大部分诉讼内容涉及微软对 OpenAI 及其自身经济地位的显著影响。马斯克此前声称要起诉微软，并指控后者从自己的社交媒体公司 X 上窃取内容，以训练微软的人工智能工具。

此次诉讼内容主要围绕以下等要点展开：

AGI 的风险

OpenAI，Inc. 的创始协议

2023 年违反创始协议

马斯克担忧 AGI 落入坏人之手

马斯克在让 OpenAI 起步方面发挥关键作用

Altman 和 Brockman 一再重申创始协议

OpenAI 的公司结构不断变化

OpenAI 技术的发展 —— 从 AI 到 AGI

马斯克在诉讼中称，「直到今天，OpenAI 的网站仍然宣称其章程是确保 AGI 造福全人类。然而事实上，OpenAI 已经转型为全球最大的科技公司 —— 微软的闭源子公司。在新的董事会领导下，它不仅在发展，实际上还在完善 AGI，但目标已经不再是造福人类，而是最大限度地提高微软的利润。」

马斯克指出，OpenAI 于 2023 年发布的 GPT-4 已经具备了超越人类平均水平的推理能力，在此期间，「奥特曼先生让 OpenAI 完全违背了它的终极使命和历史实践，不再向公众开放其技术和知识」，并表示，「GPT-4 的内部细节只有 OpenAI 知道；至于信息和信仰，只有微软知道。因此，GPT-4 现在实际上是 ' 开放人工智能 ' 的对立面」，马斯克在诉讼中称，「它是因为商业原因变封闭的，如果 OpenAI 像它曾经对自己要求的那样 —— 向公众免费提供该技术的话，微软就不能通过向公众销售 GPT-4 来发财了。」

马斯克表示，虽然 GPT-4 是 OpenAI 利用原告等人的贡献开发的，最初的目的是为了造福人类，但现在它实际上已经成为微软的专有算法，并被集成到它的 Office 软件套件中，「作为专有技术，为世界上最大的公司实现利润最大化。」

马斯克还谈到了 Altman 2023 年被解雇掉 CEO 一职并在随后被恢复的事。马斯克称，Altman 的下台促使微软介入，迫使试图罢免他的董事会成员辞职。此外，目前的董事会成员已经不再是支持和理解这项技术的科学家和研究人员。

「OpenAI 原本精心设计的非营利性结构，现在被一个纯粹以利润为导向的 CEO 和一个在 AGI 和 AI 公共政策方面并不擅长的董事会所取代。董事会现在甚至有一个专门为微软保留的观察员席位」，马斯克称。

02、AGI，生存威胁还是利润与权力的来源？

马斯克曾是 OpenAI 的联合创始人之一，当时 OpenAI 还是一家致力于安全构建 AGI 的非营利组织 —— 一种能够与人类具有相同智能水平甚至更高水平的人工智能。马斯克声称 Altman 和 Brockman 说服他在 2015 年帮助创立这家初创公司并为其提供资金时，对方有对他承诺这将是一个专注于应对谷歌竞争威胁的非营利组织。

在 2018 年，马斯克离开了 OpenAI 的董事会。2019 年 3 月，OpenAI 成立了一个营利性部门 OpenAI LP（后变为 OpenAI Global, LLC），这一举措使得 OpenAI 能够筹集数十亿美元的外部投资，并获得了科技初创公司的一些属性，比如能够向员工提供股权激励。

情况就是从此时开始变化。微软正是通过该部门向 OpenAI 投资了约 130 亿美元，这笔投资目前正在遭受美国、欧盟和英国竞争监管机构的审查。

起诉书显示，在 2016 年至 2020 年 9 月期间，马斯克向 OpenAI 捐赠了累计超过 4400 万美元，他还租用了公司在旧金山的初始办公空间，并支付了每月的费用；马斯克亲自参与了谷歌顶级研究科学家伊利亚・萨茨基弗（Ilya Sutskever）的招募，担任 OpenAI 的首席科学家。

诉讼补充说，Altman 复职后引入的新董事会不具备专业知识，无法确定该公司是否已经实现了 AGI，因此马斯克要求法院裁定 GPT-4 等人工智能系统和其他正在开发的先进模型确实已构成了超出许可协议的 AGI，并且如果法院发现 OpenAI 现在是为了私营利益运营，那么马斯克此前原本旨在资助其公益研究给出的捐赠要进行核算，并可能要求返还这些捐款。此外，马斯克此前曾表示，他已经获得了 OpenAI 营利性部门的股份，但出于道德考虑，他拒绝接受。

去年 11 月，Altman 被 OpenAI 的前董事会解雇，该董事会表示，它正试图捍卫该公司开发造福人类的人工智能的使命。随后 Altman 宣布将加入微软，担任微软人工智能部门的新任负责人，但很快 Altman 就带着新的初始董事会回到了 OpenAI。诉讼称这一系列变化表明微软对公司有「重大影响力」。马斯克表示，董事会与 Altman 之间的此次冲突正是源于 GPT-4 的开发以及 AGI 技术的潜在下一次迭代，在他看来，这可能会危及到公共安全。

不过，马斯克提起的此次诉讼没有将微软被列为被告，但微软自 2020 年起便拥有 OpenAI GPT-3 语言模型的独家许可权。为了保护独家许可地位，微软宣称 GPT-4 尚未实现人工通用智能（AGI）。此外，微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）本周曾对外表示，尽管微软与 OpenAI 有着密切的合作关系，但「微软并不控制 OpenAI」。

「像马斯克这样的人认为 AGI 存在生存威胁，而另一些人则将 AGI 视为利润和权力的来源，」诉状称。但在去年 7 月，马斯克还宣布推出自己的人工智能公司 xAI，所以，「提起此案是为了迫使 OpenAI 遵守创始协议，并回归其为人类的利益而开发 AGI 的使命，而不是为了个人被告和世界上最大的科技公司的利益」，果真如此吗？

参考链接：

https://www.courthousenews.com/elon-musk-sues-openai-over-ai-threat/ ,CNS

https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2024/02/musk-v-altman-openai-complaint-sf.pdf , CNS

https://www.theguardian.com/technology/2024/mar/01/elon-musk-sues-open-ai-profit-power-microsoft-sam-altman，theGuardian

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：连冉

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