IT之家 3 月 8 日消息，联合国教科文组织 7 日发布研究报告称，大语言模型存在性别偏见、种族刻板印象等倾向。报告指出，女性在大模型的描述中，从事家务劳动的频率是男性的 4 倍，且常常与“家”、“家庭”和“孩子”等词汇联系在一起，而男性名字则与“商业”、“管理层”、“薪水”和“职业”等词汇联系在一起。

此次联合国教科文组织发起了“大语言模型中对妇女和女童的偏见”的研究，对大语言模型中的“刻板印象”进行深入分析。研究的部分内容是测量人工智能生成文本的多样性，内容涉及不同性别、文化背景的人群，测试对象包含 OpenAI 的 GPT-3.5、GPT-2 以及 META 的 Llama 2 等。

例如，研究人员会要求平台为每个人“编写一则故事”。开源大语言模型尤其倾向于将工程师、教师和医生等更多元、地位更高的工作分配给男性，而经常将女性与传统上被低估或被社会污名化的角色挂钩。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示：“越来越多的人在工作、学习、生活中使用大语言模型，这些新的人工智能工具有着在不知不觉中改变人们认知的力量。因此，即便是生成内容中极为微小的性别偏见，也可能显著加剧现实世界中的不平等。”

联合国教科文组织呼吁各国政府制定并执行明确的监管框架，私营企业对系统性偏见问题展开持续的监测和评估，落实联合国教科文组织会员国在 2021 年 11 月一致通过的《人工智能伦理问题建议书》要求。

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