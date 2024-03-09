东风纳米 01 新增幻想紫车色：限时补贴至高 7000 元，6.98 万元起

IT之家 3 月 9 日消息，东风纳米 01 日前推出了全新幻想紫车色，适配东风纳米 01 330 Plus 智 + 版、430 Plus 智 + 版、430 Max 智 + 版三款智 + 版车型。用户添加 1699 元，可以选装“幻想紫 + 无忧白”双色车身。

此前，东风汽车已经宣布，3 月 1 日至 4 月 30 日期间购买纳米 01 车型可享受至高 7000 元补贴政策，起售价降至 6.98 万元，新增的智 + 版车型配备主驾迎宾 / 加热 / 通风、540° 全景影像、后视镜电动折叠等功能。

限时补贴价：

330 Lite 版补贴后价格为 6.98 万元，原价 7.48 万元（补贴 5000 元）

330 Air 版补贴后价格为 7.58 万元，原价 8.28 万元（补贴 7000 元）

330 Plus 智 + 版补贴后价格为 8.28 万元，原价 8.88 万元（补贴 6000 元）

430 Air 版补贴后价格为 8.88 万元，原价 9.28 万元（补贴 4000 元）

430 Plus 智 + 版补贴后价格为 9.58 万元，原价 10.08 万元（补贴 5000 元）

430 Max 智 + 版补贴后价格为 10.18 万元，原价 10.68 万元（补贴 5000 元）

据IT之家此前报道，纳米 001 车型长宽高分别为 4030/1810/1570mm，轴距 2660mm，提供无忧白、心悦黄、悠然蓝等配色。此外，该车还配有 12.8 英寸智能中控屏。

动力方面，纳米 01 采用单电机布局，最大功率 70kW，最大扭矩 160N・m。根据版本不同，该车搭载不同容量的电池组，官方 CLTC 续航里程为 330km 和 430km。

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