比亚迪秦 L 车型无伪装谍照曝光，预计搭载第 5 代 DM-i 混动技术

IT之家 3 月 9 日消息，日前，一组比亚迪秦 L 车型无伪装谍照在网络上曝光，“迪粉之家”进行了分享，此前这款新车已经通过工信部申报。

▲ 图源“迪粉之家”，下同

从图中可以看到，新车继续使用比亚迪“Dragon Face”设计语言，拥有尺寸非常大的进气格栅，两侧配备 C 字形导风槽，运动气息十足，车身侧面的线条则非常舒展。

车内方面，这款新车配备全液晶仪表盘 + 大尺寸中控屏幕，中控屏下方则是两个无线充电面板，方向盘上保留了大量物理按键。

申报信息显示，比亚迪秦 L 长 4830mm，宽 1900mm，高 1495mm，轴距 2790mm，搭载 1498ml 排量的发动机，最大功率 74kW，最高车速 180km/h。

博主 @燕赵女司机_ZIFAN 曾放出这款新车的实车图和一部分参数信息：秦 L 拥有比秦 PLUS 更低的油耗，预计将搭载第 5 代 DM-i 混动系统，并采用代号为“P5”的全新混动专用底盘，以及前麦弗逊式后四连杆式独立悬挂。

关于比亚迪秦 L 车型具体上市时间，官方暂未公布，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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