消息称育碧《幽灵行动》新作回归第一人称视角游戏，视觉效果显著提升

IT之家 3 月 9 日消息，在《幽灵行动：火线》被砍之后，下一部《幽灵行动》游戏何时推出备受玩家关注。日前，外媒 insider gaming 曝光了《幽灵行动》新作的更多细节，包括发售日期、故事背景、玩法等。

▲ 《幽灵行动：断点》

据悉，《幽灵行动》新作代号为“Project Over”，目标 2025 年~2026 年发售。这款游戏将回归第一人称视角，是一款以小队为基础的军事战术射击游戏。

新作将以虚构的“奈曼战争”为背景，发生在敌对的东南部国家，成千上万的人死于战争罪行。游戏的主要情节是：一个名为“幽灵”的团队渗透到战区执行秘密任务并寻找叛徒。此外，新作从《现代战争》系列、《战地风云》等游戏中汲取了大量灵感。

值得一提的是，该媒体从未公开游戏画面得知，本作在画面上与前几作相比有了显著的提升，并且可以与《严阵以待》相媲美。

▲ 《幽灵行动：断点》

据IT之家了解，幽灵行动（Tom Clancy's Ghost Recon）是育碧推出的一系列战术射击游戏，游戏此前主打开放世界第三人称动作射击。本系列初代作品发布于 2001 年，而最新一部则是 2019 年发行的《幽灵行动：断点》。

《幽灵行动：断点》现已登陆 Steam 平台，国区售价为 298 元。该作由育碧巴黎开发，育碧发行。玩家将在最新的汤姆・克兰西《幽灵行动》中扮演一名幽灵特工，与残暴的特种行动部队“恶狼”交锋。

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